Carabinieri
Carabinieri
Cronaca

Sequestrate tre cave di marmo tra Trani e Bisceglie: violazioni ambientali e sicurezza sul lavoro nel mirino

Indagate quattro persone, accertate escavazioni abusive e gestione illecita di rifiuti

Trani - sabato 9 agosto 2025 8.38
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica ed emesso un decreto di sequestro preventivo di tre aziende attive nella estrazione del marmo, ubicate nei territori di Bisceglie e Trani. L'esecuzione del provvedimento è stata affidata ai militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Bari che hanno operato congiuntamente al Reparto Operativo del Comando Provinciale BAT.

Il sequestro rappresenta l'esito cautelare di una complessa e articolata attività investigativa, avviata dal Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia – Presidio Foggia e BAT, sviluppata mediante sopralluoghi mirati, rilievi GIS e approfondite analisi documentali, che hanno permesso di ricostruire e documentare una serie di sistematiche violazioni della normativa ambientale e mineraria, attribuite ai dirigenti delle società coinvolte: quattro i soggetti indagati e tre le imprese oggetto di misure.

Gli accertamenti hanno evidenziato condotte quali l'abbandono e la gestione illecita di rifiuti provenienti dalle attività estrattive, l'inquinamento ambientale, l'esecuzione di escavazioni abusive e ampliamenti non autorizzati, nonché interventi su aree soggette a vincoli paesaggistici senza le prescritte autorizzazioni. Sono inoltre emerse significative carenze sotto il profilo della sicurezza e della tutela dei lavoratori, oltre alla mancata adozione di procedure idonee alla prevenzione dei rischi ambientali.

Nell'ambito dell'operazione, sono in corso anche perquisizioni personali e locali. Tutte le aree di cava, i mezzi aziendali e i beni strumentali oggetto del provvedimento verranno affidati a un amministratore giudiziario, incaricato di garantirne la gestione secondo criteri di legalità e trasparenza, con l'obiettivo di interrompere la prosecuzione delle condotte illecite
  • Carabinieri
Altri contenuti a tema
Tentata rapina a Bisceglie: imprenditore di Andria coinvolto in incidente sulla SS16/bis Tentata rapina a Bisceglie: imprenditore di Andria coinvolto in incidente sulla SS16/bis L'uomo ha riportato solo lievi contusioni. Indagano i Carabinieri
Maxi operazione dei Carabinieri, scoperti legami tra detenuti del carcere di Trani e attività criminali a Canosa Maxi operazione dei Carabinieri, scoperti legami tra detenuti del carcere di Trani e attività criminali a Canosa Traffico di droga, armi ed esplosivi e tentati omicidi i reati contestati
Finge il furto dell’auto dopo folle fuga dai Carabinieri, arrestato 25enne di Trani Finge il furto dell’auto dopo folle fuga dai Carabinieri, arrestato 25enne di Trani Le accuse sono di simulazione di reato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale
85 Trentacinque anni fa il sacrificio del Brigadiere Antonio Cezza, eroe della legalità Attualità Trentacinque anni fa il sacrificio del Brigadiere Antonio Cezza, eroe della legalità Il Comando Provinciale Carabinieri gli ha intitolato la sede e un'effige nell'Agorà degli Eroi
Carabiniere tranese insieme al suo collega salvano la vita di un 80enne a Lucera Carabiniere tranese insieme al suo collega salvano la vita di un 80enne a Lucera L'uomo è stato trovato privo di sensi lungo la strada statale 17
Sorpresa a Trani, i Carabinieri a cavallo incantano il centro storico Attualità Sorpresa a Trani, i Carabinieri a cavallo incantano il centro storico Socrate e Spartaco, due splendidi Murgesi del 4° Reggimento di Roma, protagonisti di una giornata speciale tra selfie, sorrisi e tradizione
Al via il concorso per il reclutamento di 4918 allievi dei Carabinieri Attualità Al via il concorso per il reclutamento di 4918 allievi dei Carabinieri Domande online entro il 7 luglio
L'Arma dei Carabinieri in festa: ieri la cerimonia provinciale a Barletta Territorio L'Arma dei Carabinieri in festa: ieri la cerimonia provinciale a Barletta Il comandante Galasso: «Rendiamo omaggio alla presenza concreta, viva, quotidiana dell’Arma nel cuore della nostra provincia»
"La Settimana Medievale " a Trani: gli appuntamenti del 09 agosto
9 agosto 2025 "La Settimana Medievale" a Trani: gli appuntamenti del 09 agosto
"Vicenda finta ordinanza, io sto coi vigili tranesi ", la nota di Raffaella Merra di Azione
9 agosto 2025 "Vicenda finta ordinanza, io sto coi vigili tranesi", la nota di Raffaella Merra di Azione
Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto
9 agosto 2025 Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto
A Trani, tra stelle e calici da oggi la due giorni più trend dell'estate
9 agosto 2025 A Trani, tra stelle e calici da oggi la due giorni più trend dell'estate
Sogni nelle notti di mezza estate: la settimana di Ferragosto si accende di eventi
9 agosto 2025 Sogni nelle notti di mezza estate: la settimana di Ferragosto si accende di eventi
Punti cardinali, il Comune di Trani si candida all'avviso pubblico regionale
9 agosto 2025 Punti cardinali, il Comune di Trani si candida all'avviso pubblico regionale
Sport Aut Plus, riaperti i termini per le candidature
9 agosto 2025 Sport Aut Plus, riaperti i termini per le candidature
La Città di Trani riapre al pubblico il "Giardino Telesio ", lavori coclusi
8 agosto 2025 La Città di Trani riapre al pubblico il "Giardino Telesio", lavori coclusi
All’Agorà di Tranensis Trifone Gargano dialoga su cultura, scuola e spirito critico
8 agosto 2025 All’Agorà di Tranensis Trifone Gargano dialoga su cultura, scuola e spirito critico
Torna da oggi la Settimana Medievale a Trani: il programma
8 agosto 2025 Torna da oggi la Settimana Medievale a Trani: il programma
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.