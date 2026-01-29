Servizi sociali
Enti locali

Servizi sociali, parte il censimento dell’Ambito Trani–Bisceglie

Avviso pubblico per raccogliere le adesioni di enti, associazioni e operatori del territorio alla Carta dei Servizi d’Ambito

Trani - giovedì 29 gennaio 2026 10.46
L'Ambito Territoriale Sociale Trani Bisceglie intende avviare una raccolta strutturata di informazioni sulle attività a finalità sociale svolte nel territorio dei Comuni di Trani e Bisceglie, finalizzata all'adesione alla Carta dei Servizi d'Ambito.

Il presente avviso è finalizzato a raccogliere le adesioni degli operatori sociali interessati a censire le proprie attività a finalità sociale, al fine di rendere maggiormente completa e aggiornata la Carta dei Servizi d'Ambito; migliorare l'orientamento e l'informazione ai cittadini; valorizzare le iniziative e i servizi sociali presenti sul territorio; favorire il coordinamento e l'integrazione tra servizi pubblici e privati.

Possono partecipare all'avviso: cooperative sociali; associazioni e organizzazioni a finalità sociale; enti del Terzo Settore; altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività a finalità sociale operativi nel territorio dell'Ambito Trani – Bisceglie.

La partecipazione avviene mediante la compilazione di una scheda di rilevazione, predisposta dall'Ambito, contenente almeno: dati identificativi del soggetto proponente; descrizione sintetica dell'attività svolta; destinatari dell'intervento; modalità di accesso al servizio; riferimenti e contatti utili per i cittadini. L'inserimento delle informazioni nella Carta dei Servizi non comporta riconoscimento, accreditamento o finanziamento alcuno da parte dell'Ambito.

La scheda di rilevazione dovrà essere trasmessa entro il 02/03/2026 alle ore 12:00 tramite PEC all'indirizzo: protocollo@cert.comune.trani.bt.it
