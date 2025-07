Sette anni di eccellenza: "LuLa Trani - Pane e dessert" conquista ancora i "Tre Pani" del Gambero Rosso

Per il settimo anno consecutivo,l'attività del Pastry Chef Stellatoin Corso M.R. Imbriani 104, si aggiudica il prestigioso riconoscimento deidel, massimo punteggio assegnato dalla Guida "Pane e Panettieri d'Italia". Un traguardo che conferma l'eccellenza e la qualità ininterrotta nel mondo della panificazione artigianale italiana.ha espresso la sua gioia e gratitudine attraverso un toccante messaggio sui social media: "Sette Anni di 3 Pani. Tanta Tanta e ancora Tanta gratitudine perché anche se quest'anno non siamo potuti essere fisicamente a Roma, quando abbiamo ricevuto la notizia non abbiamo potuto fare a meno di gioire intensamente, sopratutto perché questo è un anno particolare, un anno di nuovi inizi." Il 2025 segna infatti un momento speciale per lo Chef, con l'arrivo del piccolosei mesi fa: "Il piccolo Giorgio è arrivato esattamente 6 mesi fa, in un primo gennaio che ricorderemo per tutta la vita, perché, proprio come uno shock addizionale (Cit.) ha dato nuova rotta alle nostre vite, catapultandoci nel cambio tra genitorialità, creatività e gestione aziendale. Una sfida ricca, ricchissima di nuove possibilità che viviamo ogni giorno."Nonostante le nuove sfide personali, la passione e la dedizione per l'arte bianca rimangono il fulcro dell'attività di LuLa: "Il nostro Pane, i nostri dolci, i vostri sorrisi e la vostra soddisfazione quando degustate le nostre creazioni però restano il punto nave, il punto di riferimento che ogni giorno ci spinge sempre a fare meglio tra etica e ricerca, sperimentazione e voglia di innovare. Sempre.", unitamente a, moglie e compagna di vita, ha voluto ringraziare sentitamente sia i suoi clienti, la cui soddisfazione è la motivazione quotidiana, sia ile i suoi collaboratori, che "per tutto l'anno setacciano e visitano il territorio in cerca di eccellenze da promuovere in questa fantastica guida del pane." Un ringraziamento speciale è andato anche ai suoi collaboratori: "Grazie ai nostri collaboratori e collaboratrici, che con il loro supporto e sorriso ci permettono di rendere vere le nostre idee. Continueremo a navigare."Il riconoscimento dei "Tre Pani" del Gambero Rosso è il massimo premio attribuito dalla Guida "Pane e Panettieri d'Italia" e indica l'eccellenza assoluta nella qualità del pane, l'innovazione, la varietà dell'offerta e la filosofia etica e di ricerca del produttore., con questa settima conferma, si posiziona ancora una volta tra le eccellenze italiane del settore, consolidando la sua reputazione e la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione. Trani ne può essere orgogliosa.