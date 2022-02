Settimana Europea della Programmazione, certificato d'eccellenza per la scuola De Amicis

Anche quest'anno il 1°C.D. "De Amicis" ha meritato il Certificato di Eccellenza per le attività organizzate nell'ambito della "Settimana Europea della Programmazione".Docenti e alunni di scuola primaria e dell'infanzia hanno raccolto e vinto la sfida "Code Week 4 All" per il quarto anno consecutivo, favorendo l'apprendimento della programmazione e approcciandosi alla tecnologia in modo ludico, divertente e inclusivo.La nostra scuola crede molto nell'utilità del Coding poiché aiuta a sviluppare competenze multidisciplinari quali il pensiero computazionale, la capacità di Problem Solving, le competenze digitali, la creatività e il lavoro di squadra. Tali competenze, una volta acquisite, saranno molto utili nei diversi settori in cui gli alunni si troveranno ad operare nel loro futuro.