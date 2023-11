Sfoltire per un futuro più verde?

Oggi la chioma verde di alcune zone della città ha subito sfoltimenti.Operazione di manutenzione necessaria per preservare e liberare le zone per piantumazioni future.La procedura si rifà a quella contenuta nel bando triennale del verde pubblico, che prevede, annualmente, l'abbattimento di una certa quantità di alberi in cattiva salute.Ad essere rimossi sono tutti quegli alberi che minacciano pericolo di caduta o che siano in stato di malattia.Azione fondamentale per preservare collettività e le aree verdi stesse, abbiamo assistito anche di recente a crolli, anche pericolosi, di arbusti vari.Vista anche la variabile delle condizioni climatiche degli ultimi giorni, accompagnata dal forte vento, l'operazione si rivela azzeccata, meglio non avere alberi "deboli" potenzialmente pericolosi.L'operazione di abbattimento sarà accostata da operazioni piantumazione dei nuovi alberi, anch'esse previste dal bando, da effettuare successivamente, sono infatti da valutare, oltre le variabili metereologiche, anche le tipologie di piante da inserire.Il verde pubblico non basta mai e soprattutto non dovrebbe mancare mai. Nella frenesia di ogni giorno, spesso, viene meno il contatto con la natura, che invece è essenziale.L'augurio è che i tempi tornino presto maturi per rivedere le zone ripopolate da nuovi alberi.