Si chiude con successo la prima edizione del Christmas Polifest

Si è conclusa la prima edizione del Christmas Polifest, programma itinerante che ha avuto luogo a Trani dal 18 al 26 dicembre 2022.Il progetto artistico è stato ideato e promosso dall'associazione InMovida, presieduta da Mimmo Laurora, d'intesa con l'Amministrazione comunale, cui va un particolare ringraziamento per aver sostenuto l'iniziativa sin dal principio, e con la partecipazione delle attività commerciali.L'intento è stato quello di dar voce e spazio principalmente agli artisti tranesi, sfruttando la bellezza delle vie della città di Trani. Città ricca non solo di talenti, ma anche di professionisti con cui è stato un piacere collaborare: Ceralacca e Fabio Tesoro, i Paipers, Misga, Pink Moon, Paolo de Feudis, Billie Hard, Tmon & Pmbaa, i Nemici di Tex e il collettivo Jam Session.La scelta è stata ponderata e tutti loro hanno soddisfatto, se non superato, le alte aspettative.La comunicazione trasparente che intendiamo utilizzare ci impone di menzionare anche il massimo impegno, volontà e cooperazione richiesti per la realizzazione di questo progetto.Abbiamo scelto l'inclusione: dalla varietà dei generi musicali, alle diverse zone della città interessate, comprese quelle più periferiche, fino alla partecipazione del pubblico.Infatti, il Polifest è un'iniziativa rivolta ad un pubblico di tutte le età, e fa quello che la musica sa fare meglio: unire.Il riscontro ottenuto da tutti coloro che hanno partecipato ci permette di prevedere edizioni future, e tutto lo staff è già al lavoro per ripresentare il progetto già per la prossima stagione.