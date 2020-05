Si è spento il musicista tranese Pino "Red" La Rossa

Questa mattina è venuto a mancare il noto artista musicale tranese Pino "Red" La Rossa. A causa di una lunga malattia l'artista non ce l'ha fatta lasciando un grande vuoto per la città di Trani nella quale ha da sempre lavorato.Lo ricordiamo come un uomo che ha fatto appassionare il pubblico tranese e non. Ci stringiamo nel dolore della sua perdita con la colonna sonora delle sue canzoni che hanno accompagnato molte persone fino ad ora e continuerà a fare.Come Pino stesso disse in concomitanza all'uscita del suo cd "Red Rain", fatevi sporcare da questa pioggia rossa che si chiama Blues.