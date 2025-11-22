Si ribalta sulla provinciale tra Andria e Bisceglie, sul posto la Polizia locale

Incidente stradale questa mattina sulla provinciale tra Andria e Bisceglie all'altezza di Trani.Un mezzo da lavoro si è ribaltato finendo la sua corsa ai margini della carreggiata all'altezza di Trani. Sul posto è l'intervento il Pronto intervento della Polizia Locale di Trani.L'uomo alla guida del camion è stato soccorso dal 118 e portato al Bonomo di Andria.Le cause sono in corso di accertamento, l'asfalto reso viscido dalla pioggia può essere tra queste.