Cronaca
Si ribalta sulla provinciale tra Andria e Bisceglie, sul posto la Polizia locale
Strada a senso alternato percorribile per consentire le operazioni di rimozione del mezzo
Trani - sabato 22 novembre 2025 11.17
Incidente stradale questa mattina sulla provinciale tra Andria e Bisceglie all'altezza di Trani.
Un mezzo da lavoro si è ribaltato finendo la sua corsa ai margini della carreggiata all'altezza di Trani. Sul posto è l'intervento il Pronto intervento della Polizia Locale di Trani.
L'uomo alla guida del camion è stato soccorso dal 118 e portato al Bonomo di Andria.
Le cause sono in corso di accertamento, l'asfalto reso viscido dalla pioggia può essere tra queste.
