Si scarica l'apparecchio acustico e "sparisce" per ore, intervengono (quasi) i vigili del fuoco

3 foto Vigili del fuoco in piazza della Repubblica

Traffico in tilt per diversi minuti in piazza della Repubblica e per tanti passanti il motivo è rimasto un mistero. Tutti i cittadini di passaggio in quella zona si sono chiesti come mai avessero fatto capolinea quattro mezzi dei vigili del fuoco. Nessuno, inoltre, ha capito come mai siano andati via dopo aver montato una scala e averla smontata poco dopo senza nemmeno salire nell'abitazione, come da programma. Svelato ora l'arcano: sembra che all'interno ci fosse una signora anziana che da diverse ore non rispondeva né al citofono, né al telefono. Preoccupati, i familiari hanno subito allertato i vigili del fuoco per entrare forzatamente all'interno.All'improvviso, la signora ha risposto ai familiari rivelando che il motivo della sua assenza altro non era che la batteria del suo apparecchio acustico scarica. Poco dopo i vigili del fuoco hanno fatto marcia indietro. Tanto preoccupazione e traffico bloccato per alcuni minuti ma, per fortuna, la signora sta bene e potremo ricordare questa storia con il sorriso.