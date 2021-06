Sicurezza in città, de Simola: «Restiamo in attesa della convocazione di un Consiglio Comunale Monotematico»

Aria irrespirabile, furti continui di auto e negli appartamenti, baby gang che spadroneggiano in città, incendi nella campagne, parchi e giardini abbandonati, piazze e strade dissestate.Trani sta vivendo tutto ciò e questa mattina il Consiglio Comunale sarà impegnato a discutere di "riduzione dell'Iva sugli assorbenti".Un problema che sicuramente merita la giusta attenzione - nelle sedi competenti - ma che forse non è così prioritario rispetto ai problemi pocanzi esposti e che non può neanche essere risolto da chi si occupa dell'amministrazione di una città.Piuttosto il Partito Democratico avrebbe potuto proporre in commissione finanze l'istituzione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto degli assorbenti.Lo hanno fatto in altri comuni e questo riteniamo essere l'unico modo concreto per affrontare la tematica a livello locale.Nel frattempo restiamo ancora in attesa della convocazione di un Consiglio Comunale Monotematico per discutere di sicurezza in città e veder realizzate le nostre proposte già avanzate all'amministrazione su questo delicato tema, molto sentito a Trani.Italia in Comune, continua a ritenere opportuno che si metta intorno ad un tavolo amministrazione, opposizioni, Comitati di Quartiere, associazioni di categoria e Forze dell'Ordine e affronti una volta per tutte il "problema sicurezza" in città, specialmente nelle zone periferiche.