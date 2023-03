Sicurezza in internet e cyberbullismo, convegno dell'associazione Ingegneri Bat

Sicurezza in internet e cyberbullismo sono gli argomenti del convegno organizzato dall'Associazione Ingegneri della provincia di Barletta-Andria-Trani (AIBAT) con il sostegno del Prof. Giovanni Cassanelli, Dirigente Scolastico della Scuola Superiore di I° Grado "Rocca-Bovio-Palumbo" di Trani. L'iniziativa si svolgerà sabato 18 marzo, a partire dalle ore 10, presso l'auditorium della Scuola Media "Giustina Rocca", in via Tasselgardo, 1 - Trani.La sensibilizzazione sui temi della sicurezza online, sull'uso responsabile della rete e dei dispositivi elettronici, insieme a quali comportamenti avere contro il cyberbullismo sono gli obiettivi che il convegno vuole cogliere.Questi temi specifici verranno trattati da un team di professionisti ed illustrati in maniera adeguata alla giovane età dei partecipanti, gli studenti delle classi 1°, 2° e 3° della Scuola Media "G. Rocca".In particolare, dopo il saluto, del Prof. Giovanni Cassanelli, Dirigente Scolastico della Scuola Madia «Rocca-Bovio-Palumbo» e quello dell'ing. Elio Loiodice, Past President AIBAT , interverrà l'ing. Sabino Papa, Presidente AIBAT, con «Sicurezza in Internet : come riconoscere le App pericolose per i nostri smartphone e tablet», ed a seguire l'ing. Felice Mansi, referente AIBAT Cuore, Esperto informatico, che tratterà il tema «Condivisione consapevole dei dati personali in rete», e, di seguito, l'ing. Magda Canaletti, Ingegnere elettronico, illustrerà «Smartphone, pc, tablet, Wi-Fi … quali gli effetti dei campi elettromagnetici sull'uomo e sull'ambiente?». A conclusione del convegno verrà presentata la relazione della dott.ssa Rosalia Gentile, Psicologa e Psicoterapeuta, su «Bullismo, Cyberbullismo e dipendenze online: i Rischi per la Generazione Z».L'AIBAT, associazione di ingegneri ed esperti della provincia BAT, vuole portare le proprie competenze tecniche nel volontariato sociale, avvalendosi anche dell'aiuto di professionisti di altri settori, ed ha in più occasioni trovato nel mondo della scuola una valida ed efficace collaborazione per contribuire alla crescita delle nuove generazioni.