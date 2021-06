Sicurezza, Morollo: «Servono politiche sociali e culturali»

«Incendi, atti vandalici, rifiuti abbandonati, risse… Se pensiamo di poter risolvere il problema solo attraverso la "repressione" o il controllo del territorio, non abbiamo capito nulla. Sicuramente nel breve periodo è necessario una maggiore presenza delle forze dell'ordine, ma per risolvere il problema alla base, servono politiche sociali, ma anche culturali. Se continuiamo a lasciare interi quartieri abbandonati, se offriamo solo "lo sballo", se vengono meno luoghi di aggregazione "sani", se non diamo supporto alle famiglie, se…. non riusciremo mai a dare un futuro migliore alla nostra città e alle nuove generazioni». Sono le parole del consigliere di Sinistra Italiana, Luca Morollo.«Lo dico da mesi e ribadito nuovamente oggi durante gli interventi preliminari. Più che un consiglio monotematico sulla sicurezza, sono necessarie programmazione, dialogo con assistenti sociali, educatori, sociologi, la prefettura, le forze dell'ordine.Non sottovalutiamo i problemi della nostra città, ascoltiamo i cittadini e cerchiamo delle soluzioni prima che sia troppo tardi.Ricordo ancora quando da un palco qualcuno appellava i fenomeni criminali della nostra città come quisquilie legate a "quattro ruba galline"; il tempo ha poi portato a galla un vero e proprio sistema criminale».