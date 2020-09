Sindaci a confronto, duello in punta di fioretto tra Bottaro e Palumbo

Social Video 1 ora e oltre Sindaci a confronto

Due abili oratori a confronto, due scuole di pensiero e di vita, e due sedie vuote (quella degli assenti "che hanno sempre torto", come è stato sottolineato dagli ospiti convenuti): duello in punta di fioretto fra i candidati sindaco Amedeo Bottaro e Filiberto Palumbo, nell'appuntamento/evento organizzato dalla redazione di Trani Viva nell'ultima domenica della campagna elettorale.Magica l'atmosfera del tramonto sul porto al "Il vecchio e il mare", dove Bottaro (sindaco uscente, sostenuto da 9 liste di centro sinistra) e Palumbo (sostenuto da 4 liste di centro destra) hanno tenuto la scena davanti ad un pubblico distanziato ma non distante, e partecipe sia "dal vivo" sia attraverso la diretta facebook che Trani Viva ha proposto all'utenza, facendo registrare numeri che parlano di enorme successo e soprattutto consenso nei confronti dell'iniziativa della nostra testata giornalistica on line.I due candidati hanno avuto possibilità di esporre i punti salienti dei propri programmi per il futuro della città in tema di occupazione, sanità, ambiente, scuola, chi facendo leva sui risultati ottenuti nell'esperienza amministrativa, chi invece sottolineando gli insuccessi che i tranesi hanno dovuto subire in questo ultimo quinquennio, con la "questione ospedale" sempre al centro del dibattito, colorato a tratti da punte di toni accesi anche da parte del pubblico, senza però mai sconfinare nell'offesa o nella scorrettezza.Se Bottaro ha parlato dei progetti e dei finanziamenti già in itinere per la realizzazione di opere importanti come parchi urbani, rilancio delle periferie, realizzazione di piste ciclabili e parcheggi, nuove strutture sportive, della situazione della discarica e della raccolta differenziata, Palumbo dal canto suo ha evidenziato anche altre necessità impellenti per l'economia cittadina che sono state male affrontate dall'amministrazione in carica, come un piano serio per il rilancio del turismo soprattutto culturale, la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio con benefici per l'economia e l'occupazione, la soluzione di problematiche di mobilità urbana, l'importanza di un edilizia scolastica mirata, e quelle riguardanti i temi ambientali e del ciclo dei rifiuti.Il risultato del confronto è positivo su tutti i fronti. Anche se il responso verrà fuori dalle urne.Il confronto fra i candidati Bottaro e Palumbo è disponibile sul nostro sito e pagina Fb.