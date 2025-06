Sinistra Italiana Trani inaugura la nuova sede alla presenza di Nichi Vendola

Appuntamento venerdì sera in via Barisano

Venerdì 13 Giugno alle ore 20:30, ci sarà l'inaugurazione della sede di Sinistra Italiana Trani sita in via Barisano da Trani n.32 e per l'occasione sarà presente anche Nichi Vendola. «Chi vuole - scrive Vincenzo Topputo - può partecipare all'evento per un momento di condivisione, per conoscere Nichi Vendola e soprattutto per vedere la nostra nuova sede che ci auguriamo diventi la casa politica di chi si riconosce nelle nostre stesse idee e principi».