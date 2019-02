"Sistema Trani", sequestrati beni per 670mila euro ad un dipendente comunale

A seguito di indagini contabili e patrimoniali, disposte dalla Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Puglia, diretta dalla, Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Bari hanno sottoposto a sequestro, unitamente ad Ufficiali Giudiziari dell'UNEP di Trani, un patrimonio mobiliare ed immobiliare nella disponibilità di un dipendente del Comune di Trani.L'attività investigativa deriva dalla più ampia indagine, denominata "Sistema Trani" all'epoca diretta dalla Procura della Repubblica della città del nord barese, che vide coinvolti numerosi amministratori pubblici ed imprenditori della città, tra cui un funzionario dell'ufficio di Ragioneria del Comune, tratto in arresto a giugno del 2016.In particolare, la vicenda, emersa nel corso del procedimento penale (nell'ambito del quale questo è imputato, unitamente ad altri dirigenti comunali, per i reati di peculato, concussione, falso, truffa), valorizzata dall'Autorità Giudiziaria Contabile, è quella relativa alle, effettuate dal dipendente. Questi infatti, al fine di favorire due cooperative locali e permettere loro di incassare somme maggiori del dovuto per prestazioni di servizi in favore del Comune di Trani, aveva manomesso gli impegni di spesa ed i relativi capitoli di bilancio a fronte dei quali altri dirigenti avevano emesso i provvedimenti di liquidazione e pagamento. Tali illegittimi pagamenti hanno determinato un danno per il Comune ed un illecito vantaggio economico per le due cooperative pari ad, parte dei quali, secondo gli inquirenti penali, sono "tornati" nella disponibilità dello stesso.Gli esiti delle ulteriori investigazioni ed accertamenti patrimoniali da parte della, disposte dalla Procura Regionale della Corte dei Conti, ed in particolare dal Vice Procuratore Generale, hanno permesso alla Magistratura Contabile di richiedere alla Sezione Giurisdizionale della stessa Corte ilCondividendo l'assunto degli inquirenti, la Corte, con provvedimento del Presidente Dott., ha disposto il sequestro di tre immobili situati a Trani, due autovetture, due conti bancari e di crediti del dipendente nei confronti del Comune di Trani e dell'INPS. L'atto di sequestro è finalizzato a conservare la garanzia patrimoniale a favore del Comune, per il risarcimento del danno erariale causato dal citato dipendente pubblico.Contestualmente al sequestro, è stato notificato un "Invito a dedurre" emesso dalla Procura Regionale della Corte dei Conti nei confronti di questo e ad altri otto dipendenti, dirigenti e funzionari, del Comune di Trani ritenuti presunti corresponsabili del danno erariale accertato