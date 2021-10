Slitta a domani la riunione di maggioranza in vista del consiglio comunale dell'8 ottobre

Clima ottombrino nella maggioranza di centro sinistra al governo della città: temperature tiepide, tendenti al freddo, ma basta un giubbottino ed una copertina in pile a sera per stare bene. E intanto la riunione prevista per questo pomeriggio presso la Sala di Presidenza del Consiglio a Palazzo di Città, convocata in vista del consiglio comunale di venerdì 8 ottobre dove si discuterà di Amet e di Amiu, viene slittata a domani.Temperature tiepide tendenti al freddo, dicevamo: c'è un celato (o malcelato) malcontento nella maggioranza per la situazione di "stallo" che a ferie ben concluse sembra avvolgere l'azione amministrativa ma anche politica di questa amministrazione. Le voci di un imminente rimpasto continuano a susseguirsi, e l'ipotesi potrebbe concretizzarsi dando nuovi confini alla geografia politica cittadina, fra trasformazioni di compiti e conseguenti nuove entrate.Intanto per venerdì 8 ottobre alle ore 11 in prima convocazione (seconda fissata per lunedì 11 ottobre alla stessa ora) è convocato il consiglio comunale con un ordne del giorno che vede in primis la "Richiesta convocazione consiglieri Loconte, Ferri, Di Leo, Centrone, de Toma, Cozzoli, Branà, Mastrototaro, Palumbo: Amiu (contratto di servizio-strategie aziendali future – trasparenza procedure concorsuali) – Amet (piano industriale e strategie future)" e poi una serie approvazioni di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze.