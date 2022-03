Smantellato il drive trough dal parcheggio del "S. Nicola pellegrino"

Realizzata il 24 gennaio scorso nell'area di parcheggio adiacente il Presidio territoriale assistenziale - ex ospedale San Nicola Pellegrino, la struttura mobile per lo svolgimento di tamponi rapidi in modalità drive-through (fornita e montata dall'Aeronautica Militare che l'aveva messa a disposizione dell'Asl Bt) è stata smantellata nelle scorse ore: da diverse settimane, infatti, era inutilizzata, e numerose erano state le segnalazioni sull'inutilità dell'occupazione di quello spazio, che funge da parcheggio per i dipendenti del "S. Nicola pellegrino" e degli utenti del centro di riabilitazione. Anche il consigliere comunale Andrea Ferri aveva pubblicamente chiesto la rimozione di quei gazebo ormai inutilizzati: "Questa mattina è stato rimosso - dice l'esponente di FdI sui social - merito mio o coincidenza poco conta, la cosa importante è che i pazienti della riabilitazione possano riutilizzare il parcheggio quanto prima".