Sold out di solidarietà, eleganza e bellezza per "The Charity Show" nel Monastero di Colonna a Trani

Quasi una magia ha riempito ieri il Chiostro del Monastero di Colonna a Trani, un'alchimia di ingredienti preziosi che ha reso l'ultimo "un evento meraviglioso. L'entusiasmo delle settanta modelle di, donne diverse per età, professione, impegno sociale, ma unite dalla capacità di mettersi in gioco per un fine nobile, provenienti da Trani e dalle città vicine, è stata vestito dal caleidoscopio della collezione autunno-inverno della sua boutique, in una cornice impareggiabile come quella dell'antico Monastero, aggrappato da quasi un millennio sulla roccia dove Trani si sporge più verso il mare."Gioia immensa per le centinaia di persone che hanno partecipato ma anche rammarico per tante che sono dovute rimanere fuori per il raggiungimento della capienza consentita per ragioni di sicurezza", ha dichiarato"Sapevo che la cornice del Monastero sarebbe stata un contenitore straordinario , ma non immaginavo che questo contenitore sarebbe stato così a tal punto traboccante di così tanto Amore e Bellezza, motivi ispiratori di ogni"".La onlus di cui Corallo è il referente Bat infatti, e che, ormai grazie alle sfilate animate da modelle non professioniste (salvo qualche eccezione) , a testimonianza di una unione della comunità proiettata alla solidarietà, vede in Trani un punto di riferimento ormai fondamentale grazie alla raccolta fondi che anche quest'anno ha visto andare esaurita la vendita delle piantine fiorite utile alla raccolta fondi per le professionalità al servizio di questa pregiata azione sociale.Le modelle hanno interpretato non solo con disinvoltura, classe e eleganza le collezioni coloratissime della Boutique di Alberto Corallo (tra gli oltre quaranta brand citiamo) ; ma soprattutto con tanta simpatia, verve, allegria, ironia che hanno alla fine coinvolto anche tutto il pubblico presente in un contagiosa danza comune sulle note di "Musica musica" di Ornella Vanoni.Fondamentale sottolineare per il successo il ruolo di uno dei dei protagonisti assoluti del The charity Show del 27 ottobre: il Monastero, del quale le campane della chiesa hanno risuonato proprio pochi istanti prima dell'inizio della sfilata quasi una benedizione su un evento ideato, sognato, costruito, realizzato in nome della solidarietà è un'ennesima dimostrazione che davvero l'unione in nome di azioni a favore del prossimo in difficoltà possa fare davvero la forza.In una giornata di fine ottobre piena di sole e di azzurro del cielo e del mare, ieri mosso da un leggero maestrale, Alberto Corallo ci ha dichiarato di essere già proiettato e al lavoro per il prossimo the Charity Show, nella consapevolezza di un ruolo Di Amo Puglia nel territorio ormai considerato indispensabile e che richiede ovviamente risorse umane ed economiche sempre più importanti: "La mia vita privata, la mia vita professionale e la mia azione sociale sono tutte cucite intorno alla mia anima, non potrei rinunciare a nessuna di esse: e questo abbraccio della mia città, attraverso il Comune, attraverso la preziosa partecipazione della sezione FIDAPA di Trani, della gente comune, mi danno la consapevolezza che sia la strada giusta su cui continuare a camminare anzi, a vivere".