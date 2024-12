Solidarietà in azione tra Corato e Trani: associazioni e volontari uniti per sostenere le famiglie in difficoltà

Un'importante iniziativa di solidarietà ha preso vita a Corato e Trani, grazie alla collaborazione tra APAMRI - Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana, Sinergitaly, AS Tifosi Roma e Summae. L'evento ha visto la distribuzione di beni alimentari, tra cui frutta e buste alimentari, a decine di famiglie in difficoltà, offrendo un aiuto concreto e promuovendo la coesione sociale.A Corato, l'iniziativa è stata ospitata presso la sede della Caritas Diocesana, rappresentata dal Cav. Michele Casamassima, Nunzio Mangano, Giuseppe Scarpa e Luigi Strippoli,A Trani, l'evento si è svolto presso l'Associazione Orizzonti, guidata dal Dott. Angelo Guarriello.A sottolineare l'impegno e la dedizione delle associazioni coinvolte, ha preso parte all'evento il Cavaliere Ufficiale Riccardo Di Matteo, presidente nazionale di APAMRI, che ha portato i saluti del Commendatore Michele Grillo, segretario generale di APAMRI, presidente di AS Tifosi Roma e membro della Presidenza del Consiglio, e del Segretario per i Rapporti Istituzionali, Pierluigi Fragomeni.Il contributo determinante di numerosi volontari e rappresentanti istituzionali ha garantito il successo dell'iniziativa, il cui obiettivo principale era fornire sostegno concreto alle fasce più vulnerabili della popolazione.«Due giornate straordinarie all'insegna della condivisione e della solidarietà», ha dichiarato il Presidente Riccardo Di Matteo, che ha proseguito «Grazie all'impegno congiunto dei volontari e delle associazioni coinvolte, siamo riusciti a offrire un aiuto concreto a chi vive momenti di difficoltà. La solidarietà rappresenta il pilastro fondamentale per rafforzare il legame tra comunità e istituzioni.»Un messaggio condiviso anche dal Segretario Generale Michele Grillo e dal Segretario per i Rapporti Istituzionali, Pierluigi Fragomeni, che hanno evidenziato il valore di iniziative come questa nel promuovere progetti socio-educativi e culturali, capaci di sostenere chi si trova in condizioni di disagio sociale. Presenti ad entrambi gli eventi, anche i membri di APAMRI, Cav. Cataldo Mastrapasqua, Cav. Fabio Filosa e il Cav. Cataldo Gallo.A Trani, dell'associazione Orizzonti, presenti il Presidente Dott. Angelo Guarriello, Gioacchino Tolomeo, Gabriele Monacis, Antonio Azzollini e Michele Pomarico.Questi eventi sono una testimonianza tangibile di come la collaborazione tra associazioni, istituzioni e volontari possa incidere positivamente sulla vita di chi affronta momenti difficili. Non si tratta solo di offrire aiuti materiali, ma anche di trasmettere un messaggio di speranza e unità. La solidarietà si conferma una forza capace di superare ostacoli e creare legami autentici tra le persone, rafforzando il senso di comunità.