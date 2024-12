Donare ha il diritto di precedenza, sabato la raccolta alimentare di Orizzonti

«Donare ha il diritto di precedenza». E il tema della nuova edizione della Raccolta Alimentare promossa dallAssociazione Orizzonti, una delle iniziative che da tempo viene proposta dalla onlus tranese in collaborazione con il Gruppo Megamark per fronteggiare la richiesta sempre crescente di prodotti di consumo da destinare alle famiglie che vivono le difficoltà legate alla povertà alimentare.Sabato 7 dicembre, nei Supermercati Dok, A&O e Famila di Andria, Barletta, Bisceglie, Corato, Ruvo di Puglia e Trani, si ripropone la maratona di solidarietà che vedrà protagonisti i consumatori che si recheranno nei supermercati per la spesa quotidiana, dove sarà possibile donare uno o più prodotti alimentari non deperibili e per luso personale: alluscita dai supermercati i volontari dellAssociazione Orizzonti custodiranno in appositi carelli i prodotti donati, che saranno consegnati ai bisognosi del territorio.Il Rapporto Caritas 2024 appena pubblicato ha evidenziato che la povertà assoluta in Italia interessa circa 5,7 milioni di persone, quasi un decimo della popolazione. Inoltre, è allarmante la crescita della povertà tra coloro che hanno un impiego: riguarda l'8% degli occupati (era il 7,7% nel 2022), Si assottiglia, inoltre, il divario tra Nord e Sud in termini di povertà: dal 2014 al 2023 il numero di famiglie povere residenti al Nord è praticamente raddoppiato. In Puglia si è registrata nel 2023 unincidenza della povertà familiare relativa pari al 22,3%. Un dato in peggioramento rispetto al 2022, quando era pari al 20% e che fa della Puglia la regione con lincidenza maggiore dopo la Calabria (26,8%).«Sono dati che invitano ad una riflessione profonda spiega il Presidente dellAssociazione Orizzonti Angelo Guarriello sullo stato di salute del nostro tessuto sociale, sempre più sotto stress in diversi ambiti. Dal nostro osservatorio, che ci vede impegnati a combattere contro la povertà sanitaria e alimentare, riscontriamo grande sofferenza da parte di un numero sempre maggiore di nuclei familiari che si rivolgono alle istituzioni Solidali per ricevere aiuto».Una delle novità della Raccolta Alimentare di questanno riguarderà i più piccoli che si recheranno a fare la spesa: ai bambini accompagnati dai propri genitori che doneranno uno o più prodotti riceveranno un simpatico gadget in omaggio (fino ad esaurimento scorte).«Si tratta di una bella iniziativa che abbiamo pensato spiega Antonio Azzollini, socio fondatore dellAssociazione Orizzonti per far avvicinare le nuove generazioni alle nostre attività e allo stesso tempo per incentivarle e alimentare la cultura del dono».