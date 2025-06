Sorpresa a Trani, i Carabinieri a cavallo incantano il centro storico

Una giornata speciale quella di giovedì per molti cittadini di Trani che hanno potuto incontrare nel centro storico una pattuglia a cavallo del 4° Reggimento Carabinieri di Roma.



I Carabinieri hanno percorso le vie cittadine soffermandosi presso la Villa Comunale e in Piazza Cattedrale, ove sono stati circondati con entusiasmo da bambini e turisti che hanno scattato qualche selfie con i protagonisti: due cavalli Murgesi di circa tre anni, Socrate e Spartaco.



I Carabinieri a cavallo, uno dei reparti d'élite dell'Arma, svolgono servizi di pattuglia e perlustrazione, sia in aree cittadine che impervie, a supporto dell'Organizzazione territoriale, collaborando al servizio di ordine pubblico e di soccorso in caso di catastrofe naturale.



Famoso è il Carosello equestre che tutti gli anni viene eseguito in occasione dei festeggiamenti dell'Anniversario di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Si tratta di varie esibizioni in cui i Carabinieri interpetano le tradizioni cavalleresche alternando movimenti e figure complesse.