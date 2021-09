Sorpreso in possesso di marijuana: arrestato dai Carabinieri un 41enne incensurato

Il rinvenimento del Grow-Box perfettamente funzionante, all'interno del garage, lasciava chiaramente presagire che il quarantunenne fosse da tempo inserito nell'attività di spaccio e che stesse cercando di "abbattere i costi di mercato", attraverso la coltivazione in proprio. Portato l'uomo in caserma per gli atti di rito e sentito il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trani, i Carabinieri hanno proceduto all'arresto del malvivente, traducendolo presso la propria abitazione, in attesa di essere giudicato.

Continua senza sosta l'attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trani. Questa volta nel mirino è finito un soggetto incensurato di 41 anni.Da tempo gli operatori avevano notato, in zona, un andirivieni di soggetti tossicodipendenti. Per tale ragione venivano avviati servizi di osservazione fino a quando, individuato il "nuovo" spacciatore e localizzato il luogo di stoccaggio della sostanza stupefacente, gli operanti procedevano ad una perquisizione domiciliare, rinvenendo nel garage a lui in uso, 4 sacchetti termo sigillati contenenti marijuana per un totale di Kg. 1, danaro e un Grov-Box utilizzato per la coltivazione della predetta sostanza stupefacente, completo di lampada e ventola.