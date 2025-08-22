Sospesa attività sul lungomare di Colonna a Trani per musica oltre i limiti

La Squadra di Controllo della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Andria ha notificato al titolare di una struttura ricettiva situata sul lungomare di Colonna di Trani un provvedimento di sospensione temporanea dell'attività. Tale misura è stata adottata dal Comune di Trani a seguito di ripetute segnalazioni inoltrate dal personale della Polizia Amministrativa del Commissariato tranese, che in più occasioni ha accertato il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di Polizia Municipale, in particolare in materia di emissioni sonore protratte oltre i limiti orari consentiti.



Sulla base di tali verifiche, i competenti uffici comunali hanno tempestivamente emesso apposita ordinanza dirigenziale, disponendo la sospensione dell'attività commerciale.



L'intervento rientra in una più ampia attività di vigilanza e prevenzione sul rispetto delle regole nel settore del pubblico spettacolo e dell'intrattenimento, ambito che richiede un'attenzione particolare in termini di sicurezza, legalità e correttezza amministrativa e che si giova anche delle segnalazioni degli esercenti che rispettano le regole, consentendo alle Forze dell'Ordine di garantire che le attività economiche possano svolgersi in un contesto di legalità e rispetto reciproco.



La Questura di Barletta Andria Trani ribadisce che, in stretta collaborazione con gli enti locali, continuerà a monitorare il territorio con costanza e professionalità, intervenendo con tempestività e decisione ogniqualvolta vengano accertate violazioni delle normative vigenti oppure segnalate situazioni di abusivismo che minano la leale concorrenza. Tale impegno rappresenta un presidio fondamentale a tutela della sicurezza della cittadinanza e della convivenza civile, principi cardine della missione istituzionale della Polizia di Stato.