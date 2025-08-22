Polizia
Polizia
Cronaca

Sospesa attività sul lungomare di Colonna a Trani per musica oltre i limiti

Il Comune ha disposto la chiusura temporanea della struttura ricettiva per violazioni al regolamento sulle emissioni sonore

Trani - venerdì 22 agosto 2025 8.51
La Squadra di Controllo della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Andria ha notificato al titolare di una struttura ricettiva situata sul lungomare di Colonna di Trani un provvedimento di sospensione temporanea dell'attività. Tale misura è stata adottata dal Comune di Trani a seguito di ripetute segnalazioni inoltrate dal personale della Polizia Amministrativa del Commissariato tranese, che in più occasioni ha accertato il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di Polizia Municipale, in particolare in materia di emissioni sonore protratte oltre i limiti orari consentiti.

Sulla base di tali verifiche, i competenti uffici comunali hanno tempestivamente emesso apposita ordinanza dirigenziale, disponendo la sospensione dell'attività commerciale.

L'intervento rientra in una più ampia attività di vigilanza e prevenzione sul rispetto delle regole nel settore del pubblico spettacolo e dell'intrattenimento, ambito che richiede un'attenzione particolare in termini di sicurezza, legalità e correttezza amministrativa e che si giova anche delle segnalazioni degli esercenti che rispettano le regole, consentendo alle Forze dell'Ordine di garantire che le attività economiche possano svolgersi in un contesto di legalità e rispetto reciproco.

La Questura di Barletta Andria Trani ribadisce che, in stretta collaborazione con gli enti locali, continuerà a monitorare il territorio con costanza e professionalità, intervenendo con tempestività e decisione ogniqualvolta vengano accertate violazioni delle normative vigenti oppure segnalate situazioni di abusivismo che minano la leale concorrenza. Tale impegno rappresenta un presidio fondamentale a tutela della sicurezza della cittadinanza e della convivenza civile, principi cardine della missione istituzionale della Polizia di Stato.
  • Polizia
Altri contenuti a tema
Controlli della Polizia di Stato, sanzionate diverse attività di Trani per violazioni amministrative Controlli della Polizia di Stato, sanzionate diverse attività di Trani per violazioni amministrative Tra le aree oggetto di controllo particolare attenzione alla zona di Colonna
Furti d’auto e scooter a Trani, due arresti della Polizia di Stato Furti d’auto e scooter a Trani, due arresti della Polizia di Stato Sequestrati strumenti da scasso e individuati grazie a videosorveglianza e perquisizioni
Controlli serrati della Polizia contro la guida in stato di alterazione a Trani e Bisceglie Controlli serrati della Polizia contro la guida in stato di alterazione a Trani e Bisceglie Nel weekend fermati 27 veicoli e identificate 45 persone
A Trani autonoleggio abusivo scoperto e chiuso dalla Polizia Stradale A Trani autonoleggio abusivo scoperto e chiuso dalla Polizia Stradale L’attività, priva di licenza nonostante il diniego del Comune, operava illegalmente in zona Via Andria
Aggressione all’Ospedaletto di Trani: paziente armato di taser colpisce guardia giurata Aggressione all’Ospedaletto di Trani: paziente armato di taser colpisce guardia giurata Indagini in corso della Polizia di Stato
Nella Bat la prima esercitazione della squadra di negoziazione della Polizia di Stato Nella Bat la prima esercitazione della squadra di negoziazione della Polizia di Stato All’interno del Commissariato, simulazione operativa per il team specializzato della Questura BAT
Truffa aggravata ai danni dello Stato e false certificazioni: un dirigente medico della Bat ai domiciliari Truffa aggravata ai danni dello Stato e false certificazioni: un dirigente medico della Bat ai domiciliari L'esecuzione dell'ordinanza da parte della la Polizia di Stato su delega della Procura della Repubblica di Trani
Arrestato 40enne per rapina a un negozio di Trani, era già sospettato di altri colpi Arrestato 40enne per rapina a un negozio di Trani, era già sospettato di altri colpi Identificato grazie alle telecamere, ha confessato ai poliziotti
Natalonga 2025: Samuel Bove, un "siluro " dal Belgio per conquistare Trani
22 agosto 2025 Natalonga 2025: Samuel Bove, un "siluro" dal Belgio per conquistare Trani
Pace: l'Arcivescovo D'Ascenzo aderisce all'appello del Papa
22 agosto 2025 Pace: l'Arcivescovo D'Ascenzo aderisce all'appello del Papa
Anche uomini della Bat nel gruppo social "Mia Moglie "
22 agosto 2025 Anche uomini della Bat nel gruppo social "Mia Moglie"
HUB Porta Nova Trani: «iN BOX» inaugurata la mostra dell’artista palestinese Zaid Ayasa
22 agosto 2025 HUB Porta Nova Trani: «iN BOX» inaugurata la mostra dell’artista palestinese Zaid Ayasa
Sconfitta per la Soccer Trani nel test contro il Bisceglie: la cronaca della gara
21 agosto 2025 Sconfitta per la Soccer Trani nel test contro il Bisceglie: la cronaca della gara
Incidente tra auto e moto in via Barletta: un ferito
21 agosto 2025 Incidente tra auto e moto in via Barletta: un ferito
A Trani il ricordo di Pino Daniele a "Cinema Fuori Museo "
21 agosto 2025 A Trani il ricordo di Pino Daniele a "Cinema Fuori Museo"
1
Polmone verde al collasso o collassato? Villa Comunale: lavori ancora fermi
21 agosto 2025 Polmone verde al collasso o collassato? Villa Comunale: lavori ancora fermi
Festa dei Popoli, giovedì 28 agosto la grande tavolata interculturale in piazza Mazzini
21 agosto 2025 Festa dei Popoli, giovedì 28 agosto la grande tavolata interculturale in piazza Mazzini
Trani si racconta tra le foto di Berengo Gardin e il jazz di Domenico Cartago
21 agosto 2025 Trani si racconta tra le foto di Berengo Gardin e il jazz di Domenico Cartago
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.