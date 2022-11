Sottopasso via De Robertis, Morollo: «Si prevenga ogni tipo di problema per i residenti»

«Durante il Consiglio Comunale di ieri, si è molto discusso sul provvedimento di 𝘀𝗼𝗽𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗮 𝗹𝗶𝘃𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝗮 𝗗𝗲 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗶𝘀. Molti consiglieri di maggioranza e opposizione hanno espresso delle perplessità e delle riflessione sullo stesso; un momento di confronto attento e a volte anche aspro su un provvedimento che molti cittadini aspettano da troppi anni»: lo dichiara il consigliere di Sinistra Italiana, Luca Morollo.«Durante il mio intervento ho chiesto al Sindaco di adoperarsi in prima persona per prevenire ogni tipo di problema per i residenti del "Quartiere Stadio". Nello specifico ho chiesto che sia garantito il passaggio dei pedoni anche durante i lavori e che siano avviati il prima possibile i lavori per il prolungamento dell'attuale sottopasso ferroviario; ho, inoltre, chiesto che sia inserito nel progetto un ascensore per permettere ai diversamente abili un attraversamento facilitato».