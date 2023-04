Sottoscritto protocollo d'intesa con la Fondazione Ciccolini

Questa mattina a Palazzo di Città è stato stipulato un protocollo d'intesa tra la Città di Trani e la Fondazione European Arts Academy "Aldo Ciccolini" rappresentati rispettivamente dal sindaco della città, Amedeo Bottaro, e il presidente della Fondazione, Elisabetta Papagni.Nove punti per cristallizzare obiettivi condivisi da perseguire e le tante progettualità che si intendono porre in essere utilizzando anche aree o spazi comunali: studi e programmi di ricerca, iniziative scientifiche (anche in cooperazione con le Università e le Istituzioni culturali), attività didattiche e divulgative, mostre temporanee o permanenti, concorsi, congressi, convegni, concerti, master e rappresentazioni di tipo diverso.La European Arts Academy nasce nel 2008 come emanazione specialistica concertistica della associazione musicale culturale Domenico Sarro di Trani, la più longeva realtà musicale del territorio fin dal 1981, su iniziativa del suo presidente, Vincenzo Soldano. Il leggendario pianista italo-francese Aldo Ciccolini, legato alla famiglia Soldano-Falco da un lungo sodalizio umano e professionale, con un suo endorsement scritto, ha voluto far dono del suo nome per affiancarlo a quello della European Arts Academy. Nel dicembre 2015 è stata costituita la Fondazione European Arts Academy "Aldo Ciccolini". Il fulcro dell'attività della Fondazione è costituito dalla formazione di giovani talenti mediante corsi annuali di alto perfezionamento tenuti da maestri di fama e di promozione della loro attività concertistica in un panorama di respiro internazionale. Tanti gli eventi già organizzati in città, in particolare all'interno di palazzo Beltrani.