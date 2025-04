Sovrappasso ferroviario di via Istria, un tamponamento di tre auto

Traffico in tilt in uscita verso via St. Annibale Maria di Francia

È successo intorno alle ore 13:00 un tamponamento di tre auto, una Mercedes nera e due altre autovetture, sul sovrappasso di via Istria in uscita verso via St. Annibale Maria di Francia.Sul posto il mezzo del 118 e la Polizia Stradale per i primi accertamenti. Si consigliano strade alternative, perché il traffico è completamente bloccato al momento.