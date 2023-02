Spaventoso incidente tra Trani e Barletta: tutti miracolosamente illesi

A vedere la condizione delle macchine coinvolte nell'incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada tra Trani e Barletta c'è da parlare di miracolo.Una delle due auto è finita, cappottandosi in un dirupo, l'altra, ribaltandosi su se stessa, è rimasta rovesciata sulla fiancata. Illesi i ragazzi che occupavano l'auto uscita fuoristrada mentre pare, pochi graffi e tanto spavento per le due persone anziane nell'altra auto.Pronto a soccorrere gli occupanti delle auto, un como che ha assistito al terribile incidente e che ha posizionato il proprio mezzo di traverso nel centro della carreggiata per impedire il passaggio degli altri autoveicoli, evitando impatti che avrebbero peggiorato probabilmente la situazione. Sul posto intervenuta la polizia locale per eseguire i necessari rilievi e stabilire la dinamica dell'incidente.