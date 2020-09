Speciale elezioni amministrative 2020, risultati in diretta su TraniViva

Aggiornamenti in tempo reale

Archiviate le procedure di voto e lo scrutinio delle regionali e del referendum, l'attenzione ora passa ai. Trani è stata chiamata alle urne nelle giornate di domenica e lunedì per scegliere il nome del nuovo sindaco e dei prossimi consiglieri comunali.Comincia la maratona elettorale a cura della redazione diche vi accompagnerà qui con l'analisi dei risultati, le dichiarazioni, gli aggiornamenti dai seggi e dai comitati politici. In ogni momento potete consultare i risultati in tempo reale nella nostra sezione speciale - Due sezioni su 54 scrutinate. Bottaro in testa, seguito da Tommaso Laurora, Vito Branà e Filiberto Palumbo.- E' in corso lo spoglio delle schede nelle 54 sezioni tranesi. Dai primissimi dati che riceviamo, Amedeo Bottaro è sopra in tutte le sezioni, seppur parziali.- È cominciato lo scrutinio dei voti nelle 54 sezioni tranesi. Sulla homepage di TraniViva è possibile consultare i risultati in diretta attraverso il nostro speciale in real time.