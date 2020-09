Speciale elezioni regionali 2020, in diretta i risultati da Trani

Risultati in diretta dai seggi di Trani

Candidato presidente Voti % Pierfranco Bruni Michele Emiliano Antonella Laricchia Raffaele Fitto Nicola Cesaria Andrea D'Agosto Mario Conca Ivan Scalfarotto

Urne chiuse e attesa fremente nell'attesa di conoscere i risultati di questo intenso election day che ha chiamato alle urne i cittadini tranesi per esprimere ben tre voti: referendum, elezioni regionali ed elezioni amministrative.Lo scrutinio delle amministrative comincerà domattina alle ore 9. Oggi invece si conosceranno i risultati relativi a referendum e regionali.Seguiamo qui in diretta i risultati relativi alle elezioni regionali, con i voti raccolti dai vari candidati alla presidenza della Regione Puglia.- Diramati i dati definitivi relativi all'affluenza. I risultati del voto per il referendum tardano ad arrivare. Non si registrano particolari problemi nelle procedure di spoglio delle schede nei seggi tranesi.- Parte lo scrutinio dei voti per quanto riguarda il referendum sul taglio dei parlamentari e per le elezioni regionali.