Spenta una colonna di fumo a Trani sulla complanare della SS16 bis

Nel pomeriggio, intorno alle 17, gli operatori di emergenza radio del nucleo antincendio hanno individuato una colonna di fumo a Trani, in zona Sud, nella complanare della SS16 Bis.Immediato l'intervento del personale, che era sul posto per una perlustrazione di prevenzione degli incendi sul territorio.Durante l'intervento gli operatori hanno scoperto che l'incendio rischiava di espandersi a un terreno coltivato, nei pressi del quale c'è anche un casolaio in legno che ospita due cani.Si sono così adoperati per liberare i due animali e per spegnere le fiamme.