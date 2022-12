Spiaggiata a Trani una mamma tartaruga: aveva deposto 100 uova lo scorso anno

Purtroppo non è stata fortunata la femmina adulta di caretta caretta spiaggiatasi in località Boccadoro a Trani.La tartaruga di circa 82 cm di lunghezza carapace ed un peso di circa 70 kg aveva anche una traccia, una targhetta metallica alla pinna anteriore dxDa un controllo effettuato dal centro di recupero tartarughe marine wwf Molfetta è emerso che l'esemplare è stato marcato dai colleghi greci durante la deposizione in località Kyparissia in data 21.06.21.Oltre 100 uova deposte lo scorso anno dalla nostra sventurata tartaruga, morta probabilmente per un embolo polmonare