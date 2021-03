Squalo a Trani, avvistato da alcuni pescatori al largo della Spiaggia Verde

Social Video 40 secondi Avvistato squalo a Trani

Un avvistamento del tutto eccezionale quest'oggi a Trani. Alcuni pescatori tranesi a bordo della loro imbarcazione hanno avvistato nella mattina di domenica 7 marzo un esemplare di squalo elefante al largo della Spiaggia Verde, sulla litoranea tra Trani e Barletta, a soli 12 metri di profondità.I pescatori sono riusciti a non farsi prendere dal panico e a catturare così queste immagini dello squalo ( vedi qui ). Le dimensioni notevoli — è il secondo pesce vivente più grande al mondo dopo lo squalo balena, nonché il più grande di tutto il Mare Mediterraneo — possono indurre timore, ma lo squalo elefante è del tutto innocuo per gli esseri umani: questa specie si nutre principalmente di plancton, alghe o animali microscopici: è in grado di filtrare ogni ora circa 9 tonnellate di acqua e di trattenere, nel processo, fino a 200 chili di plancton.Del resto, questo genere di esemplare non è nuovo nuotare nelle acque pugliesi: proprio qualche giorno fa un avvistamento simile è avvenuto al largo della costa leccese.