Stadio di Trani: al mattino un'isola ecologica, dal pomeriggio una discarica libera

Trani continua a vivere una contraddizione profonda tra numeri nazionali quanto a risultati nella raccolta differenziata è scene come queste che continuano a ripetersi.Questo è quello che resta in un tardo pomeriggio dell'isola ecologica accanto allo stadio.Lo sappiamo tutti che il ritiro dei rifiuti alle isole ecologiche è valido solo al mattino, eppure si continua a lasciarli evidentemente in qualunque momento, addirittura in pieno giorno, senza neanche aspettare l'oscurità per agire di nascosto.Una spudorata inciviltà nonché mancanza di senso civico e di rispetto per i propri concittadini e per gli spazi urbani che - dovremmo saperlo - appartengono a tutti noi.