Start&Go, prorogata al 19 aprile la scadenza del bando che finanzia le iniziative di impresa

È stata prorogata al 19 aprile 2022 la scadenza del bando Start&Go che, in coerenza con la strategia post-covid implementata dal GAL Ponte Lama, finanzia gli investimenti nel settore privato per la nascita di nuove imprese o l'ammodernamento di quelle esistenti nei settori chiave ed emergenti dell'economia rurale e costiera delle città di Molfetta, Trani e Bisceglie.Nel corso dell'ultimo Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Ponte Lama, si è deciso di prorogare la scadenza dell'Avviso pubblico, Intervento 2.1 "Sostegno alla Creazione di Nuove Attività e Servizi Sotto-Intervento 2.1.2 – Investimenti Nella Creazione E Nello Sviluppo Di Attività Extra-Agricole, che mira a sviluppare molteplici settori: cultura, creatività, intrattenimento e sport libero, turismo, bioeconomia, ambiente e green economy, servizi sociali, artigianato e commercio.L'intento è permettere ad una vasta platea di imprenditori o aspiranti imprenditori, che credono nelle potenzialità del nostro territorio, di accedere ad un contributo pubblico del 50% su spesa massima ammessa a finanziamento di euro 50.000,00, per rinnovare e innovare il tessuto imprenditoriale e creare nuova occupazione qualificata nell'area del GAL Ponte Lama, contrastando la crisi innescata dalla diffusione pandemica.Per maggiori informazioni è possibile chiedere un appuntamento scrivendo a info@galpontelama.it o telefonando allo 080.9648571.