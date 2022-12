Stasera alle 19,00 la fondazione Seca accende il presepe nel nartece della Cattedrale

Partirà stasera, nella solennità della festa dell'Immacolata e nella splendida piazza Duomo, alle ore 19,00, l'oramai puntale rassegna natalizia della Fondazione S.E.C.A. "Sere d'incanto" con l'accensione delle luminarie che ravviveranno il Polo Museale Diocesano di Trani.La cascata di luci su Palazzo Lodispoto renderà più suggestiva la benedizione del Presepe artistico allestito nel nartece della Basilica Cattedrale da parte del Rettore Don Mauro Sarni che, per l'occasione, benedirà anche i Bambinelli di quanti lo vorranno. Il tutto sarà accompagnato dalle musiche natalizie degli Zampognari.Il ricco programma natalizio della Fondazione S.E.C.A., un perfetto connubio fra tradizione, cultura e spettacolo, continua nel Polo Museale - sezione del Museo Diocesano - con la mostra "Le Campane della Natività – I Bambinelli della donazione Cestari", per gentile concessione del Museo Diocesano di Bisceglie. Le campane di vetro racchiudono al loro interno Bambinelli e rappresentazioni sacre arricchite con preziosi elementi decorativi a motivi floreali e fogliame. La mostra sarà fruibile fino al 6 gennaio 2023. Per altre informazioni sulla rassegna: 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it.