Stasera il Festival don Bosco nella chiesa S.S. Angeli Custodi

Siamo ormai agli sgoccioli per la XXIV edizione del festival don Bosco che si terrà presso il teatro "madre Teresa di Calcutta" della parrocchia Ss. Angeli Custodi, sabato 22 febbraio 2025 ore 20:00.La ventiquattresima edizione della manifestazione avrà per tema: "Completamente…" si rivolge a partecipanti singoli e gruppi. In totale 14 i partecipanti. È sempre bello e soprattutto importante vivere a pieno le nostre relazioni, le nostre passioni e saper puntare sempre in alto, per avere una vita vissuta a pieno, in altri termini completamente.In un mondo, dove soprattutto i giovani sono presi da mille impegni e affidano la loro vita ai social, dobbiamo tornare a guardare la bellezza della vita nella sua essenzialità, vivendola completamente.Tutti i brani saranno corredati da una breve motivazione che ne renda chiari i contenuti connessi al tema di quest'anno. Tutti i partecipanti si esibiranno dal vivo; e saranno "giudicati" da una giuria esterna, il cui verdetto sarà inappellabile.Durante la serata, presentata da giovani della parrocchia, saranno premiati i primi tre classificati e aggiudicati i premi della critica e simpatia. Ingresso libero a tutti. Vi aspettiamo!