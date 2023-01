Stp ti accompagna a scuola, un bus nuovo di zecca in occasione degli open day

Un pullman nuovo di zecca nelle scuole. Si tratta dell'ultimo progetto sociale della STP, la società a capitale pubblico che ogni anno trasporta oltre 5 milioni di viaggiatori prevalentemente studenti, lungo le tratte della Città Metropolitana di Bari, della BAT, con ramificazioni in quelle di Foggia e Taranto.L'iniziativa, prevede giovedì 26 e domenica 29 gennaio, in occasione degli "Open Day", organizzati dai vari istituti scolastici del territorio per la presentazione dell'offerta formativa, di fornire, attraverso la presenza di un bus e del personale Stp, notizie utili considerato che spesso, la scelta dell'istituto è condizionata dalla presenza o meno di un adeguato servizio di trasporto pubblico.Un autobus all'interno dell'area scolastica e di uno stand STP si prefiggono come obiettivo, non solo quello di promuove l'uso del Trasporto Pubblico Locale, diffondendo la cultura della mobilità sostenibile, ma anche di favorire la conoscenza di tali mezzi fornendo informazioni inerenti la tratta, le tariffe, le fermate, i costi e soprattutto come raggiungere l'istituto e tornare a casa in base agli orari scolastici.Le scuole individuate per il progetto "La STP ti accompagna a scuola…" che svolgeranno gli open day giovedì 26 e domenica 29 gennaio sono: l'istituto tecnico "Euclide-Caracciolo" di Bari (giovedì 26 e domenica 29); l'istituto di istruzione secondaria superiore "Sergio Cosmai" di Trani; l'istituto tecnico economico "Vitale Giordano" di Bitonto; l'istituto professionale di Stato per i servizi di enogastronomia e ospitalità alberghiera di Molfetta, tutti e tre solo domenica 29 gennaio.Dopo il recente successo dell'iniziativa Mo non mi rompere con l'obiettivo di educare le giovani generazioni al rispetto del mezzo pubblico e di chi garantisce il servizio, la Stp consolida la collaborazione con le scuole offrendo per l'occasione informazioni, "visite guidate a bordo degli autobus" e gadget per studenti e genitori.