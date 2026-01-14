Libri
Libri
"Storie d'inverno" riscaldano la Biblioteca Bovio: un mese di letture e laboratori per crescere con i libri (da 0 a 13 anni)

Partito il ricco calendario di gennaio: dalle "coccole" per i piccolissimi ai gruppi di lettura per adolescenti. Un’offerta variegata e formativa per avvicinare le nuove generazioni alla magia del racconto

Trani - mercoledì 14 gennaio 2026
Non c'è rifugio migliore dal freddo di gennaio di una storia ben raccontata. La Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" inaugura il nuovo anno confermandosi non solo luogo di studio, ma vero e proprio presidio educativo e culturale per le famiglie tranesi. Parte infatti il ciclo "Storie d'inverno", un calendario di appuntamenti strutturato con cura sartoriale per accompagnare la crescita dei bambini e dei ragazzi attraverso il potere della narrazione.

L'iniziativa si distingue per un'offerta estremamente variegata e formativa, che segmenta le attività in base alle specifiche esigenze cognitive ed emotive di ogni fascia d'età. Non una lettura indistinta, dunque, ma percorsi mirati che vanno dalla stimolazione sensoriale per i neonati fino al confronto critico per i pre-adolescenti.

Le attività sono partite ieri con i piccolissimi con l'appuntamento più tenero: "Coccole di storie" per i bimbi dai 13 ai 24 mesi. Un momento prezioso in cui il libro è diventato oggetto da esplorare e la voce narrante una carezza sonora che rafforza il legame genitore-figlio. Si prosegue oggi mercoledì 14 gennaio (sempre 17:30-18:30), con la fascia successiva, quella dai 25 ai 36 mesi, dove le "Coccole di storie" iniziano a trasformarsi in prime avventure immaginate.

Dalla valigia delle storie al Paese delle meraviglie
Il programma copre tutto l'arco della scuola dell'infanzia e primaria, accompagnando i bambini nella scoperta di mondi nuovi.
  • Giovedì 15 gennaio è il turno dei bambini di 6-7 anni con "Una valigia di storie", un laboratorio per chi ha appena iniziato l'avventura della lettura autonoma.
  • Martedì 20 gennaio spazio alla fantasia dei bimbi della scuola dell'infanzia (3-5 anni) con il "Girotondo di storie", dove il racconto diventa gioco e interazione.
  • Giovedì 22 gennaio, infine, i più grandi (8-10 anni) saranno trasportati ne "Il paese delle meraviglie", per letture più strutturate e coinvolgenti.
Uno spazio per gli adolescenti
L'attenzione della Bovio non dimentica la fascia d'età più delicata, quella delle scuole medie. Il ciclo di gennaio ha infatti visto anche l'appuntamento "POV Bovio" (tenutosi sabato 10 gennaio), dedicato al gruppo di lettura 11-13 anni. Un segnale importante di come la Biblioteca intenda coltivare lettori forti e consapevoli, offrendo ai ragazzi uno spazio di espressione e confronto tra pari.

Come partecipare Tutti gli incontri pomeridiani si svolgono dalle 17:30 alle 18:30. Per garantire la migliore esperienza possibile, è necessario richiedere informazioni o prenotarsi scrivendo a: progetti-eventi.biblioteca@comune.trani.bt.it. Con "Storie d'inverno", la Biblioteca Bovio si propone ancora una volta come cuore pulsante della comunità, dove ogni libro aperto è una porta spalancata sul futuro dei nostri ragazzi.tl@
