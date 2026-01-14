"Storie d'inverno" riscaldano la Biblioteca Bovio: un mese di letture e laboratori per crescere con i libri (da 0 a 13 anni)

Giovedì 15 gennaio è il turno dei bambini di 6-7 anni con "Una valigia di storie" , un laboratorio per chi ha appena iniziato l'avventura della lettura autonoma.

è il turno dei bambini di con , un laboratorio per chi ha appena iniziato l'avventura della lettura autonoma. Martedì 20 gennaio spazio alla fantasia dei bimbi della scuola dell'infanzia ( 3-5 anni ) con il "Girotondo di storie" , dove il racconto diventa gioco e interazione.

spazio alla fantasia dei bimbi della scuola dell'infanzia ( ) con il , dove il racconto diventa gioco e interazione. Giovedì 22 gennaio, infine, i più grandi (8-10 anni) saranno trasportati ne "Il paese delle meraviglie", per letture più strutturate e coinvolgenti.

Non c'è rifugio migliore dal freddo di gennaio di una storia ben raccontata. Lainaugura il nuovo anno confermandosi non solo luogo di studio, ma vero e proprio presidio educativo e culturale per le famiglie tranesi. Parte infatti il ciclo, un calendario di appuntamenti strutturato con cura sartoriale per accompagnare la crescita dei bambini e dei ragazzi attraverso il potere della narrazione.L'iniziativa si distingue per un'offerta estremamente, che segmenta le attività in base alle specifiche esigenze cognitive ed emotive di ogni fascia d'età. Non una lettura indistinta, dunque, ma percorsi mirati che vanno dalla stimolazione sensoriale per i neonati fino al confronto critico per i pre-adolescenti.con l'appuntamento più tenero:i bimbi dai. Un momento prezioso in cui il libro è diventato oggetto da esplorare e la voce narrante una carezza sonora che rafforza il legame genitore-figlio. Si prosegue oggi(sempre 17:30-18:30), con la fascia successiva, quella dai, dove le "Coccole di storie" iniziano a trasformarsi in prime avventure immaginate.Il programma copre tutto l'arco della scuola dell'infanzia e primaria, accompagnando i bambini nella scoperta di mondi nuovi.L'attenzione della Bovio non dimentica la fascia d'età più delicata, quella delle scuole medie. Il ciclo di gennaio ha infatti visto anche l'appuntamento(tenutosi sabato 10 gennaio), dedicato al gruppo di lettura. Un segnale importante di come la Biblioteca intenda coltivare lettori forti e consapevoli, offrendo ai ragazzi uno spazio di espressione e confronto tra pari.Tutti gli incontri pomeridiani si svolgono dalle. Per garantire la migliore esperienza possibile, è necessario richiedere informazioni o prenotarsi scrivendo a:. Con "Storie d'inverno", la Biblioteca Bovio si propone ancora una volta come cuore pulsante della comunità, dove ogni libro aperto è una porta spalancata sul futuro dei nostri ragazzi.