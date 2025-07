Storie di Puglia, a Palazzo Beltrani la figlia del grande fotoreporter italiano: Susanna Berengo Gardin

C'è una data da segnare in rosso sul calendario per gli amanti della fotografia e della memoria visiva: sabato 12 luglio, Palazzo delle Arti Beltrani organizza un evento che rappresenta il cuore pulsante della mostra "Storie di Puglia. Fotografia dall'Archivio di Gianni Berengo Gardin".Alle ore 19:00, in uno degli appuntamenti clou dell'intera esposizione, Susanna Berengo Gardin - figlia del maestro e responsabile del suo archivio milanese - guiderà il pubblico in un incontro speciale assieme ai protagonisti della celebre fotografia scattata a Trani a metà degli anni Sessanta, diventata il manifesto stesso della mostra. A introdurre l'incontro sarà la curatrice Alessia Venditti, che accompagnerà i presenti in un viaggio nelle stanze dell'archivio del grande fotoreporter italiano vivente, tra memorie, tecniche e visioni di uno dei più grandi narratori per immagini del nostro tempo.Un momento emozionante sarà l'intervento dei ragazzi (oggi adulti) ritratti nel famoso scatto sul porto di Trani: dopo decenni, racconteranno come quel gioco tra amici sia diventato storia.Al termine dell'evento, un momento di degustazione di prodotti tipici. Dati i posti limitati, si consiglia di acquistare i biglietti quanto prima al botteghino (ingresso 10,00 euro).Intanto, la mostra - che ha registrato migliaia di visitatori da tutta Italia - si prolunga fino al 31 luglio, offrendo più tempo per immergersi in luoghi e volti pugliesi degli anni Sessanta, osservati attraverso l'obiettivo attento e poetico del grande maestro del reportage: città, paesaggi e atmosfere della regione, osservati con uno sguardo mai scontato. Allestita nelle sale di Palazzo delle Arti Beltrani, l'esposizione sarà visitabile dal martedì alla domenica, (escluso il lunedì), dalle 16:00 alle 21:00, (ultimo accesso ore 20:00). I biglietti (ingresso Museo € 8,00 - ridotto € 6,00) sono disponibili presso il botteghino in via Beltrani 51 a Trani oppure online sul circuito Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/mostra-puglia-berengo-gardin/264946 Ad arricchire l'offerta culturale, continua anche il Laboratorio di Cianotipia per bambini dai 5 anni in su, con nuovi appuntamenti fino al 25 luglio: un'occasione per scoprire la fotografia tra arte e scienza, un'iniziativa pensata per avvicinare i più giovani alla fotografia d'autore. La curatrice della mostra, Alessia Venditti, propone, infatti, altri quattro appuntamenti pomeridiani: 10 luglio, 11 luglio, 18 luglio e 25 luglio che offriranno ai partecipanti l'opportunità di scoprire le potenzialità artistiche e scientifiche della cianotipia, un antico procedimento ottocentesco tra i più suggestivi della storia della tecnica fotografica, capace di restituire immagini in un intenso blu di Prussia, grazie all'azione della luce solare. Ogni incontro avrà la durata di due ore, dalle 16:30 alle 18:30, e sarà aperto a un massimo di 10 bambini per gruppo. Il laboratorio ha un costo di 15 euro e comprende tutti i materiali necessari, oltre alla visita guidata alla mostra fotografica "Storie di Puglia". Al termine dell'esperienza ogni bambino porterà a casa il lavoro realizzato.La prenotazione per il laboratorio è obbligatoria tramite WhatsApp (solo messaggi): 392 3892767 e tel.: 0883 500044, (si prega di indicare il giorno scelto e il nome del bambino partecipante). Susanna Berengo Gardin come ospite di Palazzo delle Arti Beltrani, la proroga della mostra e il laboratorio per bambini contribuiscono ad arricchire ulteriormente l'offerta culturale estiva del Centro culturale polifunzionale della Città di Trani, offrendo occasioni di visita e scoperta adatte a pubblici di ogni età. Questi appuntamenti rendono "Storie di Puglia" non solo un evento culturale di rilievo per il territorio, ma anche un'opportunità concreta per coinvolgere nuove generazioni in un dialogo visivo tra passato e presente, tecnica e creatività.La mostra. Dopo il successo delle esposizioni dedicate a Tina Modotti, Ferruccio Ferroni, Letizia Battaglia e Giuseppe Cavalli, la grande mostra "Storie di Puglia. Fotografia dall'Archivio di Gianni Berengo Gardin", promossa da Delle Arti OdV ETS, raccoglie una ricca selezione di opere di Gianni Berengo Gardin dedicate alla Puglia, esposte per la prima volta nella regione stessa. Le immagini raccontano in bianco e nero luoghi e volti pugliesi degli anni Sessanta, tra grazia architettonica e vitalismo sociale. Narratore del reale e bibliofilo appassionato, Berengo Gardin fotografa per raccontare.Ha organizzato la sua lunga produzione in serie tematiche, trovando nei libri e nelle mostre gli spazi più adatti alla diffusione dei suoi reportage.Ha lavorato con le principali testate della stampa italiana ed estera ed è stato tra i soci del "Circolo Fotografico La Gondola" di Paolo Monti e del "Gruppo Friulano per una Nuova Fotografia" di Italo Zannier.La sua produzione artistica spazia dal reportage d'indagine sociale alla fotografia industriale (ha collaborato con Olivetti, Alfa Romeo, IBM e Italsider) e dal paesaggio all'architettura, quest'ultima omaggiata nella decennale collaborazione con Renzo Piano.Il percorso espositivo si concentra su alcuni luoghi iconici di Puglia, Trani compresa, desunti dalla serie dedicata alle regioni italiane che il fotografo realizza su commissione del Touring Club, verso la metà degli anni Sessanta.Il progetto espositivo, a cura dello storico dell'arte e della fotografia Alessia Venditti, si avvale dei contributi di Marcello Sparaventi (Centrale Fotografia, Fano) e dell'architetto Mariana Soricelli, con due testi inerenti rispettivamente al contesto fotoamatoriale e associazionistico italiano del secolo scorso e all'assetto storico-urbanistico pugliese degli anni Sessanta, entro i quali il lavoro di Berengo Gardin, presentato nella mostra tranese, va contestualizzato. Il percorso è pensato come riflessione storica e sociale sull'identità visiva della regione.La mostra gode dei patrocini del Touring Club Italiano - Club di Territorio Bari BAT, della Città di Trani, della Provincia di Barletta Andria Trani, oltre al sostegno del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, PACT - Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia (Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale L.R. 40/2016, art.15, comma 3) e Puglia Culture. Si ringrazia Click Global Service per il prezioso supporto negli allestimenti.Tra memoria, visione e partecipazione, "Storie di Puglia" non è solo una mostra, è un'esperienza da vivere.