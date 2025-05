“Storie di Puglia. Fotografie dall'Archivio Gianni Berengo Gardin”, riprendono le visite guidate al Beltrani

Sabato 17 maggio 2025, orario di apertura di Palazzo Beltrani ore 10:00-18:00, visita guidata alle ore 17:00;

Domenica 18 maggio 2025, orario di apertura straordinario di Palazzo Beltrani ore 10:00-20:00 (ultimo accesso ore 19:00), visita guidata alle ore 17:00.

Sabato 24 maggio 2025, orario di apertura di Palazzo Beltrani ore 10:00-18:00, visita guidata alle ore 17:00.

Domenica 25 maggio 2025, orario di apertura straordinario di Palazzo Beltrani, dalle 10:00 alle 20:00 (ultimo accesso ore 19:00). Visite guidate con la curatrice ore 18:00 e ore 19:00.

Sabato 31 maggio, orario di apertura di Palazzo Beltrani ore 10:00-18:00, visita guidata alle ore 17:00.

Fino al 30 giugno 2025, le sale del Palazzo delle Arti Beltrani a Trani ospiteranno 35 scatti in bianco e nero di Gianni Berengo Gardin, maestro indiscusso della fotografia italiana. Per la prima volta, una monografica interamente dedicata alla Puglia, vista attraverso l'occhio poetico e documentaristico del grande fotografo. Un viaggio visivo tra i paesaggi e i volti della regione, tra storia e trasformazione, raccontato con l'eleganza senza tempo del bianco e nero.L'info point di Palazzo beltrani comunica gli orari di apertura e le visite guidate per i prossimi giorni del mese di maggio utili per fruire della mostra: ", a cura di Alessia Venditti, organizzata da Delle Arti Odv Ets.Tutte le visite guidate saranno effettuate dalla curatrice della mostraInfo al tel: 0883- 500044 - mail: info@palazzodelleartibeltrani.it