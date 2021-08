“Stp, in che condizioni viaggiano lavoratori ed utenti?”

"Si è parlato a lungo delle misure per la prevenzione al contagio da Covid19 sui mezzi del trasporto pubblico locale che ricordiamo – si legge in una nota dell'Usb Lp Puglia - essere stati spesso considerati come uno dei maggiori veicoli di contagio. A questo si aggiungono i risultati poco rassicuranti dei controlli effettuati dai Nas sul territorio nazionale: su 693 veicoli ispezionati, 65 hanno evidenziato irregolarità (fonti Ministero della Salute del 06 Aprile 2021).Dati di certo poco rassicuranti e che dovrebbero essere di monito e richiamare tutte le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale ad una maggiore attenzione nell'applicazione delle misure a tutela della sicurezza di lavoratori e collettività. Ma sembrerebbe che la Stp Bari non abbia recepito del tutto quella serie di avvertimenti e raccomandazioni da tempo e più volte evidenziate"."Si prendano ad esempio – continua la nota del sindacato - gli autobus del deposito di Corato che servono i Comuni del Nord Barese: oltre alle evidenti problematiche dovuti alla loro anzianità di servizio, ciò che lascia più perplessi è proprio il loro stato di pulizia. Tutte le segnalazioni fotografiche che abbiamo ricevuto ci dimostrano una situazione a dir poco imbarazzante e che ricordiamo, potrebbe avere gravi ripercussioni sullo stato di salute e sicurezza di lavoratori ed utenza: mezzi molto rumorosi, problemi agli impianti di aria condizionata, polvere, sedili sudici e dispenser igienizzante mal tenuti o a volte scarichi e non efficienti. E nonostante tali condizioni siano state più volte segnalate all'azienda , ancora oggi nulla sembrerebbe cambiato, tanto che tali mezzi non rientrano nemmeno nella turnazione della pulizia e sanificazione programmata come invece previsto presso gli altri depositi. È palese che questi non possono assolutamente essere i presupposti per un servizio di Trasporto Pubblico che ricordiamo essere utilizzato soprattutto da numerosi lavoratori e studenti, e pertanto è necessario un immediato intervento volto a garantire il Diritto alla mobilità in piena sicurezza ed efficienza."