Strada per strada, novembre mese di lavori su diverse arterie cittadine

Via Superga (tratto compreso fra via Delle Tufare e via Cappuccini)

Via Papa Giovanni (tratto compreso fra via Barletta e via Nicola Da Trani)

Via Borsellino (intero tratto)

Via Falcone (tratto compreso fra viale Padre Pio e rondò di via Pozzo Piano)

Via Duchessa d'Andria (tratto compreso fra via Vecchia Trani-Corato e via Sant'Annibale Maria di Francia)

Via Piracci (tratto compreso fra via Alberolongo e via Nino Palumbo)

Via Andria (tratto compreso fra il rondò di via Superga e uscita SS.16 Trani-Nord direzione FG-BA).

Il mese di novembre sarà interessato dai lavori di Strada per Strada, il programma straordinario della Regione Puglia che ha finanziato la Città di Trani con oltre un milione di euro per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale.In questi giorni la ditta aggiudicataria ha effettuato i primi lavori per nuovo asfalto in via Cappuccini e via Monte d'Alba. Si comunicano i prossimi interventi:Per consentire l'esecuzione dei lavori, nei giorni di intervento su ciascuna via è istituito divieto di fermata (ambo i lati) con apposizione della segnaletica temporanea di divieto almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso e restingimento carreggiata con senso unico alternato.