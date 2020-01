Strade, riparato il marciapiede tra via delle Crociate e via di Borgogna

Il Comune di Trani ha provveduto a riparare il cordolo di un marciapiede situato nell'area dell'incrocio tra via delle Crociate e via M. di Borgogna. Ad avviare i lavori di manutenzione è stato l'assessore Cecilia Di Lernia dopo che un cittadino aveva denunciato la presenza del marciapiede rotto. La segnalazione era giunta tra le pagine di TraniViva nella speranza che qualcuno intervenisse il prima possibile. L'Amministrazione non è rimasta indifferente alla richiesta ed è intervenuta per gli interventi di manutenzione, scongiurando così in rischio di infortuni e cadute.