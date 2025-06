Straordinario Concerto finale dell’Orchestra dell’I.C. Rbpd nell’Auditorium “Mons. Picchierri”

Un grande evento è andato in scena presso l'Auditorium della Chiesa di San Magno, il Concerto finale dell'Orchestra dell'I.C. Rbpd che ha visto esibirsi sul palco più di 80 musicisti: flautisti, violoncellisti, chitarristi e pianisti che frequentano i Percorsi ad Indirizzo Musicale.Una meravigliosa performance, degna di nota, con un repertorio vasto, spaziando dalla musica classica, al tango, alle celebri colonne sonore; un percorso storico importante con omaggi a Mozart, Bizet nel 150° Anniversario dalla sua scomparsa e dalla composizione della celebre opera "Carmen", Piovani, Rota ed Astor Piazzolla.L'energia è quella delle grandi occasioni, l'emozione ha scaldato i cuori e le anime, tanti apprezzamenti, lunghissimi applausi per i piccoli musicisti che con i loro fraseggi chiari, con coinvolgimento e trasporto hanno allietato il numeroso pubblico con la professionalità e disinvoltura dei grandi professionisti.Questa è la magia della musica e del fare musica insieme, con dedizione, serietà e professionalità, con un percorso strutturato come l'indirizzo musicale, ampia gratitudine e orgoglio per il fiore all'occhiello dell'I.C. Rbpd e della città.Il Dirigente prof. Giovanni Cassanelli, ha mostrato tutta la sua stima ed il suo apprezzamento, eccellente guida che tanto crede ed investe nella musica, nella crescita e nell' arricchimento culturale in genere degli studenti.Un ringraziamento particolare è andato ai docenti dei percorsi ad indirizzo musicale che con tanta professionalità hanno motivato e preparato gli studenti, la prof.ssa Paola de Candia (Violoncello), la prof.ssa Mariagrazia Cappelluti (Violoncello), la prof.ssa Michela Preziosa (pianoforte), il prof. Teodoro Franco (chitarra), il prof. Pietro Doronzo (Flauto Traverso).Un ringraziamento al prof. Savino Bevilacqua per aver guidato la serata e curato la guida all'ascolto, a tutti i docenti intervenuti, al Dsga dott.ssa Angela Ventura e a tutto il personale.E' solo un arrivederci ai prossimi appuntamenti, con tante ambiziose novità.