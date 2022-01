Struttura da campo per tamponi drive-through, un utente: «Difficoltà di accesso al centro di riabilitazione»

Sono da poco terminate le operazioni di allestimento della struttura che consentirà lo svolgimento di tamponi rapidi in modalità drive-through nell'area adiacente il Presidio territoriale assistenziale (ex ospedale San Nicola Pellegrino) ma sono già in corso le prime polemiche.«Ancora una volta sono costretto a segnalare un grande caso di discriminazione nei riguardi di pazienti del centro riabilitazione preso l'ospedale di Trani». E' quanto scrive un utente alla redazione di Trani denunciando come la struttura, ubicata nel parcheggio del nosocomio, impedisca «il transito di mezzi atti al trasporto di pazienti, molti con difficoltà motorie, che usufruiscono del centro di riabilitazione. I pazienti sono costretti ad accedere alla struttura dall'ingresso principale e percorrere diversi metri fino a raggiungere il centro. Non per ultimo la carenza di posti auto (anche quelli riservati a persone con disabilità) costringendo così i pazienti ad ulteriori disagi fisici». Un problema non di poco conto a cui l'Asl probabilmente porrà rimedio nelle prossime ore.