Successo per lo spettacolo di Santo Stefano "Carol songs"

Lo spettacolo musicale di Santo Stefano, "Carol songs", ha riscosso grande successo nel corso della serata festosa e allegra celebrata nella corte del Polo Museale. Grazie alla Fondazione S.E.C.A. ognuno ha potuto trascorrere in modo alternativo la festività natalizia dedicandosi un sofisticato momento di cultura musicale.La spettacolare voce dell'artista pugliese Piero Dotti, accompagnato dai quattro talentuosi musicisti (Pippo Lombardo, Gianpaolo Chiarella, Alberto Di Leone, Mimmo Scialpi), ha conquistato tutto il pubblico, tantissimi i turisti che hanno affollato il Polo Museale per assistere all'evento.Il concerto, tra pezzi del repertorio swing e blues, ha saputo coniugare tradizioni diverse nel tempo e nello spazio: non sono mancati, infatti, i tipici canti natalizi che hanno emozionato e riempito di gioia il nostro entusiasmante pubblico. Gli spettatori sono riusciti a partecipare e farsi trasportare dalle note che hanno vivacizzato la serata effondendo aria natalizia ad ogni accordo musicale. La corte del Polo Museale, piena di musica e sorrisi, è sempre un posto più bello da condividere.Sere d'Incanto, l'iniziativa culturale che la Fondazione S.E.C.A. organizza ormai da anni in città, è diventata un irrinunciabile appuntamento per la collettività. Grazie di cuore a tutti per aver partecipato.La Rassegna continua con un altro grande appuntamento la "Tombolata Scostumata" il giorno 6 Gennaio alle ore 20:00 presso la Sala Conferenze del Polo Museale di Trani, un'allegra tombolata con originale estrazione dei numeri.L'evento è gratuito con obbligo di prenotazione. Per info: 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it.