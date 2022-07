"Sulle orme del Pellegrino": aperte le iscrizioni per il tour dedicato ai bambini

La nuova iniziativa di Tranensis per far conoscere ai più piccoli il santo patrono

L'Associazione culturale "Tranensis", in collaborazione con il Comitato Feste Patronali Trani , organizza l'iniziativa "Sulle Orme del Pellegrino". L'iniziativa ha l'intento di far riscoprire ai bambini della nostra Città i luoghi significativi della vita e della santità di Nicola.I piccoli all'atto dell'iscrizione riceveranno una maglietta con il disegno di San Nicola realizzato da Don Gaetano Lops, una borsetta a tracolla con al suo interno un succo di frutta e la mappa di Trani.Accompagnati da una guida, i bimbi ripercorreranno i luoghi nei quali Nicolino ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita terrena e vivranno il racconto della sua vita.L'iscrizione avverrà contattando l'associazione sulla pagina social TRANENSIS (Facebook ed Instagram) ai numeri 328.7614746 oppure al 346 745 5706.Riscoprire i luoghi salienti vissuti dal Patrono e la storia che lo contraddistingue, porterà tutti ad un ulteriore attaccamento verso questa bella figura di santità.Approfittiamo di questo momento che fa da sipario alla grandiosa festa patronale cittadina (29 30 31 luglio e 1 agosto).Grazia sin da ora per la fiducia!Il direttivo dell'Assassociazione Tranensis