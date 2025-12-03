Suoli degradati, il M5S sollecita il Comune di Trani a partecipare al bando regionale per la rinaturalizzazione

Il consigliere comunale del movimento 5 stelle Dott. Vito Branà in data odierna ha inviato una pec agli amministratori e ai dirigenti comunali chiedendo loro di partecipare al bando regionale del 06.11.2025 di "Rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado, in ambito urbano e periurbano" ai sensi dell'art. 1 comma 695 L. 197/2022; il Bando destina agli Enti Locali regionali contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado, in ambito urbano o periurbano, da destinare ad aree verdi ad uso pubblico; il movimento 5 stelle è molto sensibile alla tematica del consumo del suolo, tanto che l'ex vicepresidente del consiglio regionale Dott. Cristian Casili è stato promotore di una proposta di legge per la riduzione del consumo di suolo, approvata dalla V commissione regionale in data 13.07.2023; inoltre a breve la tematica verrà illustrata in un incontro tecnico aperto alla cittadinanza, che si terrà presso la propria sede in via Amedeo 258,.



Il bando concede finanziamenti agli Enti locali per la rinaturalizzazione di suoli comunali degradati, ma anche per la rinaturalizzazione di suoli da espropriare. Nel sollecitare il Comune ad attivarsi entro il termine fissato per la presentazione della domanda che dovrà avvenire entro il 5 gennaio prossimo, ha suggerito di proporre la rinaturalizzazione del terreno ex mercato ortofrutticolo o di altro suolo degradato comunale, preferibilmente periurbano.



Non è la prima volta che il movimento propone all'amministrazione comunale iniziative volte al bene comune, quali ad esempio la cd "casa dell'acqua" o la realizzazione di un parco multifunzionale per gli sport di strada, tutte proposte fattibili ma ignorate.



Si spera che non accada per questa che è all'insegna della sostenibilità ambientale. Il modello e la determina sono scaricabili dal link: Rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano - Interventi a valere sul fondo nazionale per il contrasto al consumo di suolo - Territorio, mobilità e infrastrutture - Regione Puglia.