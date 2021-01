Sviluppo della cooperazione locale, firmata convenzione tra Ordine Commercialisti e Confcooperative Bari-Bat

Firmata il 15 gennaio 2021 la convenzione tra l'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili della Circoscrizione del Tribunale di Trani e Confcooperative Bari-BAT. Questo accordo sancisce la collaborazione tra i due organismi con l'obiettivo di promuovere e sostenere il modello cooperativo locale. Si tratta di una convenzione, immediatamente operativa, sottoscritta dal Presidente dell'Odcec Trani, dr. Antonello Soldani, e dal Presidente di Confcooperative Bari-BAT, Avv. Giuseppe Cozzi, nel corso di un incontro organizzato per l'occasione."Oggi si formalizza un legame profondo e sinergico tra i due organismi con l'obiettivo di promuovere nuove iniziative di studio, ricerca, formazione, aggiornamento professionale in un ambito molto particolare ma che rappresenta una enorme ricchezza e valore per il territorio: la cooperazione. In un delicato momento come questo, dove occorre puntare sul talento, la creatività accompagnata da una grande professionalità e conoscenza della materia, la collaborazione che si sta avviando può facilitare l'affiancamento alle imprese cooperative già esistenti ma anche offrire un forte input per la promozione di nuova cooperazione" commenta il Presidente Soldani."Riteniamo fondamentale mettere a disposizione tutte le risorse delle due organizzazioni per generare nuove opportunità ed una rinnovata cultura di impresa cooperativa." continua il Presidente Cozzi. "Sicuramente la condivisione di un percorso e di una strategia di sviluppo del territorio passa dall'ingegno degli imprenditori ma anche dal fondamentale supporto tecnico e conoscitivo offerto dai consulenti. Vogliamo essere protagonisti in questa stagione di ricostruzione e ripartenza ed essere pronti alle sfide stimolanti provenienti dal Recovery Plan con il solo obiettivo di portare crescita e innovazione sul nostro territorio".Le due Organizzazioni hanno già individuato le prime iniziative per dare sostanza e concretezza alla convenzione, partendo dalla realizzazione di corsi di formazione per l'aggiornamento professionale dei consulenti puntando su temi di grande attualità e spessore tecnico. Nei prossimi giorni saranno date ulteriori comunicazioni di dettaglio ed avviata una campagna di pubblicizzazione ed informazione in merito.