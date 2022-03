Tamponamento in via Perrone Capano: nessun ferito

Sono dovuti intervenuti i vigili urbani nel primo pomeriggio di oggi all'incrocio tra via Perrone Capano e via Ragazzi del '99 a seguito di un tamponamento tra due auto. Probabilmente la pioggia abbondante di queste ore ha contribuito allo scontro tra i due mezzi: non si registrano tuttavia feriti o danni gravi. Sul posto la Polizia locale per i rilievi del caso e ripristinare la circolazione.